Пеллегрини: Клопп привык побеждать с офсайдами

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Пеллегрини подвёл итоги встречи с «Ливерпулем», которая завершилась ничейным результатом (1:1).

«Клопп привык побеждать с офсайдами. Он выиграл у меня в Малаге, когда был забит гол с семиметрового офсайда. Поэтому он не может жаловаться.

Я думаю, что мы играем так, как нам нравится. Очень доволен игрой, выступлением против команды, которая имеет лучшую защиту. Сегодня мы всё отлично сделали, думаю, что заслуживали победы, поэтому я не доволен. Неважно, что это матч против «Ливерпуля», который в данный момент находится на вершине таблицы», — цитирует Пеллегрини Evening Standard.

После 25 туров «Ливерпуль», набрав 62 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв мерсисайцев от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет три очка. «Вест Хэм Юнайтед» (32) остался на 12-м месте.