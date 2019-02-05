Ван Дейк: «Ливерпуль» всё ещё первый в лиге, по-прежнему боремся за титул

Защитник «Ливперуля» Вирджил ван Дейк подвёл итоги встречи с «Вест Хэм Юнайтед», которая завершилась ничейным результатом (1:1).

«Тяжёлая игра. Соперник выглядел прилично и хорошо защищался. Сильная сторона «Вест Хэма» – стандарты, они их натренировали. Когда четвёрка защитников не меняется, пожалуй, играется немного легче. Хотя у нас достаточно квалифицированных футболистов. Результат мог быть и лучше.

Что мы можем сделать? Идти от матча к матчу. Мы всё ещё первые в лиге. От давления нужно получать удовольствие. Мы по-прежнему боремся за титул», — цитирует голландского защитника Sky Sports.

После 25 туров «Ливерпуль», набрав 62 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв мерсисайцев от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет три очка.