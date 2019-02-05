Силкин: возможно, у «Зенита» есть информация по дальнейшей судьбе Кокорина

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение по поводу ранее арестованного форварда «Зенита» Александра Кокорина, с которым он знаком по работе в стане бело-голубых.

«Возможно, у «Зенита» есть какая-то информация относительно дальнейшей судьбы Кокорина, и клуб решил перестраховаться и заявил игрока. Наверное, надеются, что он всё-таки сможет помочь команде. Если его выпустят уже на этой неделе, то ещё месяца полтора-два придётся возвращать его былую форму. Наверное, Саша захочет форсировать эти сроки, но это может не пойти ему на пользу», — приводят слова Силкина «Известия».

После 17 туров подопечные Сергея Семака единолично лидируют в таблице Российской Премьер-Лиги.