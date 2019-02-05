Каррагер: «Манчестер Юнайтед» имеет лучший состав, чем «Ливерпуль»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подвёл итоги встречи мерсисайдцев с «Вест Хэм Юнайтед», которая завершилась ничейным результатом (1:1).



«Не стал бы списывать это на давление титула, просто было много игроков, играющих плохо. Я говорил, что «Манчестер Юнайтед» имеет лучший состав, чем «Ливерпуль».

Ситуация с правым флангом. Клопп совершил большую ошибку, отпустив Натаниэля Клайна. Я не понимаю, почему он так сделал, в этом не было необходимости. Милнер играл там уже дважды и выглядит совершенно не на своей позиции.



Они заплатили большие деньги за Кейта, но он продолжает терять мяч. Фирмино не похож на себя. Как и Салах, это беспокойство за будущее. Это не похоже на цельный «Ливерпуль», который мы видели последние пять месяцев», — приводит слова Каррагера во время эфира на Sky Sports The Sun.