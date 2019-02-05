«Рубин» подпишет контракт с грузинским полузащитником

«Рубин» подпишет контракт с полузащитником Зурико Давиташвили, который уже давно находится на сборах с командой. 14 февраля хавбеку исполнится 18 лет, после чего грузинский футболист подпишет с казанцами полноценный контракт, сообщает «Бизнес online».

По правилам ФИФА, несовершеннолетний футболист не имеет права заключать соглашение с иностранной командой, поэтому казанцы в ожидании. В «Рубин» Зурико перейдёт в качестве свободного агента.



В юниорской команде Давиташвили забил 24 гола в 28 матчах. В 2017 году в качестве капитана сборной принимал участие в Кубке президента Казахстана, на котором дошёл до финала (где Грузия проиграла в серии пенальти России) и стал лучшим бомбардиром турнира. В чемпионате Грузии в составе «Локомотива» (Тбилиси) он забил 3 гола в 19 матчах.