«Реал» недоволен, что у «Барселоны» будет больше отдыха перед матчами в Кубке

Руководство мадридского «Реала» осталось недовольным расписанием матчей чемпионата, которые пройдут перед полуфинальными встречами Кубка Испании.



Как сообщает Marca, «сливочные» считают, что Примера отнеслась к ним несправедливо, составив расписание в пользу каталонского клуба, поскольку перед обоими матчами полуфинала Кубка страны сине-гранатовые получат дополнительные сутки отдыха.



Так, перед первой кубковой игрой, которая состоится завтра, 6 февраля, «Барселона» в чемпионате встретилась с «Валенсией» 2 февраля (2:2). Однако «Реал» свой матч провёл на следующий день, 3 февраля, обыграв «Алавес» (3:0). Аналогичная ситуация произойдёт и перед ответной встречей, которая пройдёт 27 февраля – «Барселона» сыграет с «Севильей» 24 февраля, в то время как «Реал» встретится с «Леванте» 25 февраля.