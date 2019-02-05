Наставник «Стрёмсгодсета»: от ЦСКА не было официального предложения по Глеснесу

Главный тренер «Стрёмсгодсета» Бьорн Петтер Ингебретсен прокомментировал информацию по поводу интереса московского ЦСКА к защитнику и капитану норвежского клуба Якобу Глеснесу. Ранее в СМИ сообщалось, что «армейский» клуб может осуществить трансфер 24-летнего футболиста уже в ближайшее время.

«В прессе было немало написано на эту тему, но на самом деле не всё из этого является правдой. Официального предложения в наш клуб не поступало. Всё это можно назвать, как красивый интерес» — цитирует тренера VG.



При этом Ингебретсен отметил, «Стремсгодсет» испытывает серьезные финансовые проблемы и вынужден продавать своих лидеров.

ЦСКА после 17 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги третье место.