«Рубин» сыграл вничью с сербским клубом «Раднички» на сборе в Турции

Казанский «Рубин» не сумел одержать победу в товарищеском матче с сербской командой «Раднички» (Ниш, Сербия). Игра состоялась сегодня, 5 февраля, и завершилась со счётом 0:0.



Таким образом, подошёл к концу второй сбор «Рубина» в Турции. Следующие несколько дней станут выходными для футболистов команды, после чего начнётся заключительный сбор, который также пройдёт в Турции и продлится с 10 по 23 февраля.



«Рубин» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков. В первом матче после зимнего перерыва команде предстоит встретиться с грозненским «Ахматом». Игра состоится в Казани 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. С расписанием матчей Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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