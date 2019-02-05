Мбаппе — травме Неймара: спросите у Вальверде, сложно ли «Барселоне» без Месси

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметил, что команде непросто выступать без форварда Неймара, который накануне получил травму.



«Сложно ли играть без Неймара? Отправляйтесь в „Барселону“ и спросите у Вальверде, сложно ли им играть без Месси. Идите в „Ювентус“ и спросите у Аллегри, тяжело ли им играть без Роналду. Конечно, это тяжело. Но так обстоят дела, мы должны принять случившееся, ведь это часть футбола. В прошлом году Неймар тоже получил травму. Будет здорово, если мы не допустим тех же ошибок, что и в прошлом году. В противном случае это будет значить, что мы ничему не научились», — приводит слова Мбаппе Goal.com.



Напомним, Неймар, получивший повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом», избежал операции и будет проходить консервативный курс лечения. Из-за травмы он точно пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

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