Суд вынес решение о взыскании алиментов с Глушакова

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, сообщил, суд принял решение о взыскании алиментов с футболиста.

«Суд расторг брак Дениса и Дарьи Глушаковых и взыскал алименты в размере трети всех доходов Глушакова. Также он будет платить 100 тысяч рублей на Дарью до достижения трёхлетнего возраста младшей дочери, то есть ещё больше года. Это можно назвать победой Дарьи.



Главное в этом деле — результат. Он достигнут, поэтому мы довольны, а Денис, думаю, не очень. Далее будет раздел имущества — отдельный процесс, который ещё не завершён», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Напомним, Дарья и Денис Глушаковы находятся в состоянии бракоразводного процесса. В конце прошлого года в СМИ появились записи, на которых футболист угрожает своей жене расправой, а также говорит, что уедет играть в грозненский «Ахмат», где будет получать 35 тыс. рублей по контракту, из-за чего будет выплачивать супруге небольшие алименты.