Вальверде: с Месси или без него «Барселона» не изменит своего стиля игры

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что пока не принял решения об участии нападающего каталонской команды Лионеля Месси в полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Реалом». Ранее аргентинец получил мышечное повреждение.



«Нам предстоит ещё одна тренировка. Посмотрим, как она пройдёт. Я ещё не видел Лео и пока не могу сказать, сыграет ли он с „Реалом“. Мы должны посмотреть на его состояние и принять решение. С Месси или без него мы не изменим своего стиля игры. „Барселона“ будет побеждать, доминировать и забивать голы», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.



Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал» состоится завтра, 6 февраля, на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 23:00 мск.

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