Кузяев пропустит матч с «Фенербахче» в Лиге Европы из-за травмы

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.



Ожидается, что хавбек вернётся в основную группу «Зенита» через две-три недели. Напомним, Кузяев получил травму в товарищеском матче с люксембургским «Дюделанжем», который завершился со счётом 0:0. Таким образом, Кузяев пропустит первый матч с «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 12 февраля в Турции.

26-летний Кузяев является воспитанником «Зенита». В 2017 году хавбек вернулся в клуб из Санкт-Петербурга, перейдя из грозненского «Ахмата». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил два мяча.