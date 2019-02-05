Месси сам примет решение о своём участии в матче с «Реалом»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси может сыграть в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом», который состоится завтра, 6 февраля. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, у футболиста нет повреждения, но присутствует спазм мышцы. В связи с этим форвард сам примет решение о своём участии в матче с «Реалом». Сегодня аргентинец тренировался в общей группе.

Напомним, эту травму Месси получил в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2).

Матч «Барселона» — «Реал» пройдёт на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

31-летний Месси в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Испании (в 18 — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (2 — с пенальти), а также отметился 10 результативными передачами.