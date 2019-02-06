Что решит суд по делу Кокорина и Мамаева?

Сегодня, 6 февраля, Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина до 8 апреля. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: что решит суд по делу Кокорина и Мамаева?

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Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое будет рассмотрено сегодня, 6 февраля.