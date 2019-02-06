Палата по разрешению споров: пока нет решения, Карадениз может отозвать жалобу

Председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов прокомментировал тот факт, что Российский футбольный союз до конца недели рассмотрит жалобу полузащитника Гёкдениза Карадениза в адрес «Рубина». 39-летний турок, который уже завершил свою карьеру, требует от казанского клуба выплаты долгов в размере 64 млн рублей

«В Палату по разрешению споров РФС поступило заявление от Гёкдениза Карадениза на «Рубин». Впрочем, до момента, пока мы не вынесем решение, у игрока всегда есть возможность отозвать жалобу и решить вопрос полюбовно. Если решение будет принято в пользу футболиста, а палата посчитает необходимым применить обеспечительную меру для исполнения решения, запрет может быть наложен. Пока это всё гипотетически», — сказал Березов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.