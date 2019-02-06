Юрист: Кокорину и Мамаеву в любом случае продлят срок

Юрист Назар Назаров поделился ожиданиями от решения суда по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.



«По общей практике продление в любом случае состоится ввиду того, что есть прокурорские дни на утверждение обвинительного заключения. Есть время для суда, которое нужно предоставить. Не возьмусь комментировать, кому что грозит, какой будет срок и будет ли он вообще, но продление будет», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



В настоящий момент Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаевым и другом Александром Протасовицким находятся в суде, где идёт заседание по их делу. Молодые люди пребывают под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста.

Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля. Как это было Все подробности с места событий.