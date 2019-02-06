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Мать Кокориных заплакала после решения суда по сыновьям

Мать Кокориных заплакала после решения суда по сыновьям
Футбол / РПЛ

Мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина заплакала в зале суда после объявления решения суда по делу футболиста и его брата Кирилла, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Тверской суд Москвы принял решение продлить арест Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на два месяца – до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата форварда Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл, а также их друг Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое рассматривалось сегодня. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля
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