Адвокат Кокорина: мы не комментируем правовой нигилизм

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отказалась комментировать решение суда в отношении её подзащитного.



«Мы не комментируем правовой нигилизм», — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сегодня, 6 февраля, Тверской суд Москвы принял решение продлить арест Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого ещё на два месяца – до 8 апреля.



Молодые люди находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. Срок меры пресечения всех четверых должен был закончиться 8 февраля. При этом ранее арест молодых людей уже продлевали. Изначально он был рассчитан до 8 декабря.