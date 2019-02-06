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Адвокат Кокорина: мы не комментируем правовой нигилизм

Адвокат Кокорина: мы не комментируем правовой нигилизм
Футбол / РПЛ

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отказалась комментировать решение суда в отношении её подзащитного.

«Мы не комментируем правовой нигилизм», — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сегодня, 6 февраля, Тверской суд Москвы принял решение продлить арест Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого ещё на два месяца – до 8 апреля.

Молодые люди находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. Срок меры пресечения всех четверых должен был закончиться 8 февраля. При этом ранее арест молодых людей уже продлевали. Изначально он был рассчитан до 8 декабря.

Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля. Как это было
Все подробности с места событий.
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