Тошак: мне почти 70 лет, но я никогда не видел таких игроков, как Месси

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Джон Тошак признался, что восхищается игрой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



«Мне почти 70 лет. Я видел многих футболистов, но таких, как Месси, не видел никогда. Игроки сменяют друг друга, но он всегда остаётся в „Барселоне“. Когда наблюдаешь за игрой Месси, хочется улыбаться. Я абсолютно восхищён им и поэтому не замечаю его ошибок. Я вижу всё, что делает Месси, и нет ничего, что мне бы не нравилось. Как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Тошака Mundo Deportivo.



Сегодня, 6 февраля, «Барселона» проведёт первый матч 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом». встреча команд состоится на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 23:00 мск. Ответный матч пройдёт 27 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.