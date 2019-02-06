Ракицкий: арена и фанаты «Зенита» прекрасны. Как тут можно играть на полшишечки?

Новичок «Зенита» защитник Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от перехода в петербургскую команду.



«Зенит» — клуб с огромной историей и прекрасными болельщиками. Понимаю, куда перешел. И я не буду отбывать номер на поле. Сразу сказал: все силы отдам на футбольном поле. Не могу иначе. Иначе зачем тогда играть в футбол? Тем более тут прекрасный стадион, прекрасные болельщики. Как тут можно играть на полшишечки?



Адаптации мне никакой не надо. Тут все русскоговорящие. Я тоже. На стадионе «Зенита» еще не играл. Жду не дождусь возможности дебютировать там при большом скоплении людей. Питер — очень красивый город. Это я успел заметить, когда мы с женой ехали по центру. Шикарный, старинный. Мы, правда, не успели пока погулять. Обязательно восполним с женой этот пробел после матча с «Фенербахче».



Я хочу играть в футбол, показывать хороший уровень. Хочу, чтобы «Зенит» выигрывал. И еще — меня не нужно любить, но хочу, чтобы меня как минимум уважали. И за это уважение буду биться.



Да, Луческу мне звонил. Минут 15—20 поговорили о жизни. Он сказал, что стадион в Питере — топ. Город — топ. И команда тоже топ. Мол, решение только за тобой", — сказал Ракицкий в интервью телеканалу «Россия 24».

Ракицкий: были нюансы, которые могли заставить меня отказать «Зениту»