Ракицкий: рассчитываю, что состав сборной Украины всё-таки выбирает Шевченко

Новичок «Зенита» украинский защитник Ярослав Ракицкий поделился мнением о своём будущем в сборной Украины. Футболист прокомментировал исчезновение фамилии на сайте Федерации футбола Украины из списка игроков, которые являются футболистами сборной.

«В политику не лезу. Я спортсмен. Но я знал, на какой шаг иду. Это все понимали. И я сам, лично для себя должен был это понять. Понял, принял решение. И считаю, что сделал всё правильно. Не знаю, кто убрал меня из списков ФФУ. Но рассчитываю, что тут всё-таки Шевченко решает, кого вызывать, а кого нет, а не какие-то руководители. Посмотрим, дождёмся официальных списков сборной. А вдруг я окажусь там?» — сказал Ракицкий в интервью телеканалу «Россия 24»