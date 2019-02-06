«РБ Лейпциг» выбил «Вольфсбург» из Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» принимал «Вольфсбург». Встреча команд состоялась на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола встречи стал бразильский нападающий «РБ Лейпциг» Матеус, отправивший мяч в ворота «Вольфсбурга» на 9-й минуте.



В параллельном матче 1/8 финала Кубка Германии «Аугсбург» на выезде обыграл «Хольштайн». Встреча состоялась на стадионе «Хольштайн-Штадион» в Киле и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Аугсбурга».



Таким образом, «РБ Лейпциг» и «Аугсбург» вышли в четвертьфинал Кубка Германии, а «Вольфсбург» и «Хольштайн» завершили выступление в турнире. Ранее место в следующей стадии турнира обеспечили себе «Гамбург», «Хайденхайм», «Падерборн» и «Вердер».