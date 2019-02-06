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«РБ Лейпциг» выбил «Вольфсбург» из Кубка Германии

«РБ Лейпциг» выбил «Вольфсбург» из Кубка Германии
Футбол / Германия

В матче 1/8 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» принимал «Вольфсбург». Встреча команд состоялась на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола встречи стал бразильский нападающий «РБ Лейпциг» Матеус, отправивший мяч в ворота «Вольфсбурга» на 9-й минуте.

В параллельном матче 1/8 финала Кубка Германии «Аугсбург» на выезде обыграл «Хольштайн». Встреча состоялась на стадионе «Хольштайн-Штадион» в Киле и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Аугсбурга».

Таким образом, «РБ Лейпциг» и «Аугсбург» вышли в четвертьфинал Кубка Германии, а «Вольфсбург» и «Хольштайн» завершили выступление в турнире. Ранее место в следующей стадии турнира обеспечили себе «Гамбург», «Хайденхайм», «Падерборн» и «Вердер».

Кубок Германии. 1/8 финала
06 февраля 2019, среда. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 – Матеус – 9
Кубок Германии. 1/8 финала
06 февраля 2019, среда. 20:30 МСК
Хольштайн
Киль
0:1
Аугсбург
Аугсбург
0:1 – Грегорич – 85
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