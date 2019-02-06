Кэмпбелл: Вильтор был настоящим кошмаром

Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл рассказал, с кем из своих прежних одноклубников он хотел бы поработать. В настоящее время Кэмпбелл является тренером клуба «Макклесфилд Таун».

«Кого бы хотел видеть в своей команде? Симэна, Виейра, Адамса, Киоуна, Пиреса. Они замечательные ребята. Когда ты хорошо знаешь психологию игроков, начинаешь им по-настоящему доверять.

Самые безумные игроки? Вспоминаю Сильвена Вильтора, он был настоящим кошмаром. Иногда из-за его выходок волосы вставали дыбом, но потом он выходил и забивал много важных мячей», — цитирует Кэмпбелла TalkSport.

Вильтор выступал за «Арсенал» с 2000 по 2004 год. За это время он забил 31 мяч в 106 матчах. Затем француз перебрался в «Лион». Он поиграл также за «Ренн», «Марсель», «Метц» и «Нант».