Росси: завершение карьеры? Нет, я слишком люблю футбол

Итальянский форвард Джузеппе Росси, тренирующийся с «Манчестер Юнайтед», заявил, что не планирует завершать карьеру, несмотря на проблемы со здоровьем. Росси перенёс несколько операций на колене.

«Я продолжаю любить футбол так же, как это было в детстве. Моя страсть к игре передалась мне от отца. Он родился в Италии, был большим фанатом «Милана», мне тоже нравился «Милан». Мы просыпались в 9 утра каждое воскресенье и шли играть в футбол на заднем дворе.

Отец приходил на обеденный перерыв домой, ставил конусы, и я начинал бегать вокруг них с мячом. Тогда мне было два года, поэтому футбол у меня был в крови.

Завершение карьеры? Конечно, нет. У меня даже таких мыслей не возникало. Я слишком сильно люблю футбол и многим пожертвовал ради этого. И не только я, но и вся моя семья. Я не могу их подвести, не хочу подводить себя. Можно упасть один раз, два, три, четыре, как это было со мной, но моя психология такова, что я всегда возвращаюсь», — приводит слова Росси ESPN.