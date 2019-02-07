Сёмин: матч с «Краснодаром» был напряжённым, как будто начался чемпионат

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги товарищеского матча с «Краснодаром» (0:1).



«Информация положительная. Матч был напряжённым, как будто начался чемпионат. Много единоборств. На сегодняшний момент «Краснодар» опережает нас в физике. Уже 14 февраля у них официальный матч. Но 70 минут мы играли в хороший футбол. Всё, о чём мы просили игроков, они выполнили.



Состояние футболистов то, которое мы и планировали. У нас достаточно времени, чтобы улучшить нюансы. На втором сборе предоставим футболистам игровую практику, посмотрим на взаимодействия. Сейчас мы играем немного по-другому. Больше рискуем. Работаем над тактикой. Конечно же улучшаем физику», — приводит слова Сёмина пресс-служба «Локомотива».



После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками в активе. «Локомотив» (28) располагается на пятой строчке.

Гол И. Игнатьева принёс «Краснодару» победу в товарищеском матче с «Локомотивом»