Аналитик «Динамо»: Гончаренко лучше всех в РПЛ реагирует на ситуации на поле

Аналитик московского «Динамо» Сергей Титов рассказал, почему матч 13-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0) был для динамовцев самым сложным для подготовки в нынешнем сезоне.

«У них очень качественный центр полузащиты, хорошо двигают мяч, классно отрезают линии, качественные передачи в штрафную через центр. И при этом активные фланги. Фернандеса тяжело закрыть – он лучший правый защитник РПЛ и входит в топ-10 во всем мире на своей позиции. Плюс за счёт организации игры центральные защитники приносят много пользы. Вне системы Бекао, может, и не топ-защитник, но именно в ЦСКА он отлично страхует. Плюс ещё Гончаренко удивил нас по ходу матча.

Чем? ЦСКА начал играть в четыре защитника с Магнуссоном слева, а потом перешёл на 3-5-2, переведя Облякова на левый фланг. Мы этого не ожидали. На всё надо реагировать, хотя перестраиваться по ходу матча тяжело. Именно в том, чтобы реагировать на ситуации на поле, Гончаренко – лучший в РПЛ. Даже если он ошибется с заменой, то не бросит поиск новых вариантов – это здорово. Думаю, что ЦСКА станет чемпионом в этом году», — сказал Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Сергеем Титовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

