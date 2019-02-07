«Бавария» согласовала с «Гамбургом» переход 19-летнего форварда

Нападающий «Гамбурга» Янн-Фите Арп, вероятнее всего, покинет свою команду. Как сообщает Bild, 19-летний футболист продолжит карьеру в «Баварии». Мюнхенский клуб уже согласовал переход Арпа, однако пока неизвестно, когда молодой игрок перейдёт в стан «Баварии» — в нынешнем году или летом 2020 года.



В нынешнем сезоне Арп в составе «Гамбурга» провёл во второй Бундеслиге 11 матчей (из них 4 — в основном составе), в которых отметился одной результативной передачей. «Гамбург» после 20 туров единолично лидирует в турнирной таблице второй Бундеслиги.

Арп — воспитанник клуба «Гамбург». В Бундеслиге он дебютировал 30 сентября 2017 года в матче с «Вердером». Форвард выступал за юношеские сборные Германии разных возрастов.