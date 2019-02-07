Ханни: было грустно за Глушакова, когда зрители его громко освистывали

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни высказал мнение по поводу конфликта капитана команды Дениса Глушакова с болельщиками красно-белых.



«Не знаю всех обстоятельств, так как не читаю российских газет. Но помню, как в кубковом матче с «Анжи», который закончился нашей победой со счётом 1:0, зрители громко освистывали Глушакова всякий раз, как он касался мяча. Мне было грустно за него. Ведь и со мной подобное приключилось незадолго до перехода в «Спартак». Болельщики были недовольны игрой «Андерлехта», а я был капитаном команды, то есть главным ответственным за неудачи, и меня освистывали.



Я ушёл из «Андерлехта» не из-за свиста в свой адрес. Не было бы варианта со «Спартаком», остался бы в «Андерлехте». Просто я провёл в брюссельском клубе три с половиной года, выиграл всё, что можно. Хотелось нового. «Спартак» — это суперпроект, который меня привлёк. Но игнорировать происходившее я тоже не мог. Ты выиграл с клубом в предыдущем сезоне чемпионское звание, продолжаешь отдавать все силы на поле, а тебя освистывают. Мне было очень обидно», — цитирует Ханни Bobsoccer.

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