Пять игроков «Спартака» отправятся в расположение дубля на Кипр

Сегодня, 7 февраля, утром тренерский штаб московского «Спартака» на сборе в Турции решил не проводить занятие на поле, учитывая серьёзную нагрузку, полученную командой ранее. Напомним, что 5 февраля подопечные Олега Кононова сыграли товарищеский матч с «Марибором» (1:1), а 6-го провели встречу с «Актобе» (2:2).



Вечером красно-белых ждёт очередная полноценная тренировка. В ней не примут участия футболисты, которые отправятся сегодня на Кипр в расположение «Спартака-2», где получат необходимую на данном этапе игровую практику. Это вратарь Артём Поплевченков, защитники Павел Маслов и Леонид Миронов, полузащитник Наиль Умяров и также нападающий Данила Прошляков. Об этом сообщил официальный сайт столичной команды.

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