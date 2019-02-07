Хавбек «Реала» Льоренте пропустит около трёх недель

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте прошёл медицинское обследование по поводу травмы, которую он получил в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (1:1). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирована травма приводящей мышцы правой ноги. По данным Marca, хавбек пропустит около трёх недель.

Из-за травмы Льоренте пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», ответную игру Кубка Испании с «Барселоной», а также матчи чемпионата Испании с «Атлетико», «Жироной» и «Леванте».

24-летний Льоренте является воспитанником «Реала». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах Примеры (три — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.