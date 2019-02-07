ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Ньюкаслом» в феврале

Пресс-служба «Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте сообщила, что в этом месяце команда проведёт товарищескую встречу с московским ЦСКА во время сборов в Испании.

Матч состоится 16 февраля недалеко от города Мурсия на стадионе «Пинатар Арена», вмещающем 3500 зрителей.

«Ньюкасл», набрав 24 очка, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне «сороки» в 25 матчах одержали 6 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

11 февраля команда Рафаэля Бенитеса проведёт игру 26-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и начнётся в 23:00 мск.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».