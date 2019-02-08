Источник: «Рубин» выплатил Азмуну 35 млн рублей перед его уходом в «Зенит»

«Рубин» перед тем, как нападающий Сердар Азмун покинул команду и перешёл в «Зенит», выплатил иранскому футболисту все долги по зарплате в размере 35 млн рублей. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», руководство казанского клуба в срочном порядке нашло средства, чтобы избежать очередных судебных разбирательств.

Отмечается, что есть вероятность, при которой «Рубин» за деньги, полученные от трансфера Азмуна, сможет закрыть и другие долги.

Азмун перешёл в «Рубин» в 2012 году, где отыграл полтора сезона. В феврале 2015-го форвард был арендован «Ростовом», вместе с которым в сезоне-2015/16 завоевал серебряные медали чемпионата страны. В прошлом сезоне Азмун вернулся в «Рубин». За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола.