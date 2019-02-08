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Ройс может из-за травмы пропустить первый матч с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала ЛЧ

Ройс может из-за травмы пропустить первый матч с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов

Дортмундская «Боруссия» рискует подойти к первому матчу с «Тоттенхэм Хотспур» в 1/8 финала Лиги чемпионов без капитана команды – нападающего Марко Ройса.

29-летний футболист был заменён в перерыве встречи 1/8 финала Кубка Германии с «Вердером» (3:3, 2:4 – по пенальти). Изначально предполагалось, что тренерский штаб «шмелей» решил перестраховаться и не рисковать здоровьем форварда, однако позже выяснилось, что повреждение оказалось серьёзнее.

Как сообщает Evening Standard, Ройсу понадобится ещё неделя, чтобы вернуться в строй, в то время как до игры с «Тоттенхэмом» остаётся пять дней.

Матч «Тоттенхэм» – «Боруссия» состоится 13 февраля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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