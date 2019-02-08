Бюджет «Наполи» на летнее трансферное окно может составить € 200 млн

«Наполи» может серьёзно потратиться на усиление после окончания нынешнего сезона, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Tuttosport.



Увеличить трансферный бюджет на летнее межсезонье должны трансферы полузащитников Марека Гамшика и нападающего Дриса Мертенса, которые могут перебраться в Китай, и хавбека Маркеса Аллана, за которого «Пари Сен-Жермен» готов отдать около € 100 млн. Также защитник Эльсеид Хюсай может перейти в «Челси» за € 35 млн.



Таким образом, с учётом спонсорской выплаты от Qatar Airways в размере € 30 млн трансферный бюджет «Наполи» может достигнуть € 200 млн.



После 22 туров итальянской Серии А неаполитанская команда занимает второе место в турнирной таблице, на девять очков отставая от «Ювентуса».

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