Гамшик из-за приостановки перехода в «Далянь Ифань» пропустил занятие «Наполи»

Полузащитник Марек Гамшик не тренировался сегодня, 7 февраля, в составе «Наполи», сообщает Sky Sport Italia. Это связано с приостановкой его трансфера в китайский клуб «Далянь Ифань».

Накануне итальянский клуб сообщил, что причиной приостановки завершения сделки является нарушение некоторых ранее достигнутых договорённостей по вопросам оплаты со стороны китайского клуба.

Издание отмечает, что «Далянь Ифань» хочет взять словацкого игрока в аренду с обязательством выкупать, а не покупать его напрямую.

Ранее сообщалось, что 31-летний полузащитник заключил соглашение с китайской командой на три года. «Наполи» получит за трансфер Гамшика € 15 млн без учёта бонусов. Зарплата словацкого футболиста по условиям контракта составит € 9 млн за три года.