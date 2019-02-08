Матчи 24-го тура Лиги 1 начнутся с минуты аплодисментов в память о Сале

Футболисты клубов французской Лиги 1 почтут память погибшего нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, ранее выступавшего за «Нант», перед началом матчей 24-го тура первенства.



Как сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции, перед стартовым свистком в каждой встрече тура состоится минута аплодисментов.



28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт и тело на дне Ла-Манша. Сегодня, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолёте под водой тело принадлежит именно аргентинскому футболисту.

«Нант» вывел из обращения 9-й номер, под которым играл Сала