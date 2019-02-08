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Сербский клуб пытался приобрести хавбека «Зенита-2» Камышева

Сербский клуб пытался приобрести хавбека «Зенита-2» Камышева
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

Как стало известно «Чемпионату», сербский клуб «Вожводац» делал предложение о трансфере полузащитника «Зенита-2» Ильи Камышева, однако стороны не договорились об условиях.

Эту информацию подтвердил представитель футболиста, агент Джамал Акаев: «Да, всё верно. Такое предложение было. Я встречался с представителями клуба. Но в итоге мы не договорились по условиям».

Камышев является воспитанником «Чертаново», за основную команду которого выступал с 2014 по 2016 год, после чего перебрался в «Зенит» и стал защищать цвета «Зенита-2». В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 16 матчах Футбольной национальной лиги, в которых получил 5 жёлтых карточек.

«Зенит-2» после 24 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ с 8 очками в активе, на 12 очков отставая от 19-й строчки, на которой располагается «Сибирь».

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