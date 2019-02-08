Сульшер рассказал вице-президенту «МЮ», каким клуб должен быть через два года

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии выездного матча 26-го тура АПЛ с «Фулхэмом» рассказал, что он размышляет не только о нынешних делах, но также думает о ближайших перспективах клуба.

«Нам необходимо думать как о краткосрочной, так и о долгосрочной перспективе. У меня есть представление, как „Манчестер Юнайтед“ будет должен смотреться в течение ближайшей пары лет. Я говорил об этом с клубом и Вудвордом (вице-президентом «Манчестер Юнайтед». — Прим. „Чемпионат“). Я много лет поддерживал эту команду, следил за клубом, и у меня есть своё видение ситуации. У вас может быть иное мнение по игрокам, но мы не так и далеки от того, что было, когда я сюда пришёл», — цитирует наставника «МЮ» BBC.