Эксперт Canal+: Головин возвращается к уровню чемпионата мира—2018

Бывший главный тренер «Тулузы», а ныне эксперт на французском канале Canal+ Паскаль Дюпра оценил способности полузащитника «Монако» Александра Головина.



«Сейчас мы видим возвращение Головина к уровню, который он показывал на чемпионате мира и который так мне понравился. Он быстро оценивает ситуацию на поле, знает, когда ускоряться, здорово использует свою прекрасную технику. Головин – в числе футболистов, за которыми мне нравится наблюдать. У него есть определённые особенности, присущие классным игрокам», — цитирует Дюпра Foot-Sur.



Головин перешёл в «Монако» минувшим летом из ЦСКА после завершения чемпионата мира—2018, где он в составе сборной России добрался до 1/4 финала. В нынешнем сезоне чемпионата Франции на счету 22-летнего хавбека 1 гол и 1 результативный пас в 15 матчах.

Головин признан лучшим игроком 23-го тура французской Лиги 1 по версии Goal.com