Марсьяль: сейчас мы начинаем видеть настоящего Погба

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль поделился мнением о полузащитнике команды Поле Погба.

«Мы все знаем, какими качествами обладает Поль. Поль — это Поль. Теперь он может играть со свободой. Думаю, сейчас мы начинаем видеть настоящего Поля Погба. Будем надеяться, что так будет и дальше. Погба — лидер. Если честно, в раздевалке он говорит больше, чем на поле. Надеюсь, Поль продолжит вести нас к великим вещам», — приводит слова Марсьяля Sky Sports.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 22 матчах.

«Манчестер Юнайтед», набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Завтра, 9 февраля, «красные дьяволы» проведут выездной матч 26-го тура АПЛ с «Фулхэмом». Начало встречи — в 15:30 мск.