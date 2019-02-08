Азмун: очень рад, что перешёл в «Зенит»

Форвард Сердар Азмун, перешедший из «Рубина» в «Зенит», прокомментировал трансфер в клуб из Санкт-Петербурга.

«Очень рад переходу в «Зенит». Надеюсь, что смогу здесь показать отличную игру, а команда добьётся хорошего результата. Благодарю вас за поддержку», — написал Азмун в «Инстаграме».

Азмун подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года. В текущем сезоне нападающий провёл в чемпионате России 14 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.

Ранее «Зенит» объявил также о трансфере Вильмара Барриоса из «Боки Хуниорс».