Солари — о ситуации вокруг Иско: профессионал должен тренироваться на 100%

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал слова полузащитника команды Иско, который в «Твиттере» написал, что не получает тех возможностей, что его коллеги.

«В футболе все игроки должны работать и развивать свои таланты. Это нужно делать на тренировках, чтобы у футболистов была возможность играть.

Иско? Профессиональный футболист должен выполнять свою работу, то есть тренироваться на 100%, чтобы быть готовым выйти на поле.

Сейчас команда находится в хорошей форме. Все игроки работают хорошо на каждой тренировке», — приводит слова Солари Goal.

В нынешнем сезоне Иско перестал регулярно получать игровую практику. С приходом в команду Солари игровое время испанца сократилось ещё больше.