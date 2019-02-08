Солари — о ситуации вокруг Иско: профессионал должен тренироваться на 100%

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал слова полузащитника команды Иско, который в «Твиттере» написал, что не получает тех возможностей, что его коллеги.
«В футболе все игроки должны работать и развивать свои таланты. Это нужно делать на тренировках, чтобы у футболистов была возможность играть.
Иско? Профессиональный футболист должен выполнять свою работу, то есть тренироваться на 100%, чтобы быть готовым выйти на поле.
Сейчас команда находится в хорошей форме. Все игроки работают хорошо на каждой тренировке», — приводит слова Солари Goal.
В нынешнем сезоне Иско перестал регулярно получать игровую практику. С приходом в команду Солари игровое время испанца сократилось ещё больше.
Иско: не получаю тех возможностей, что мои коллеги