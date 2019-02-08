Левандовски: меня не интересуют идиотские комментарии Хаманна

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски назвал комментарии бывшего полузащитника «Ливерпуля» Дитмара Хаманна «идиотскими». Поводом для негативных комментариев поляка стали слова Хаманна, который заявил ранее, что Левандовски превратился в проблему «Баварии», обвинив того в эгоистичной манере игры.

«Я всегда сосредоточен на своей работе. Кубковые матчи бывают особенно тяжёлыми. Мне неинтересно, что там кто-то говорит. Тем более когда речь об идиотских комментариях. Не думаю, что Хаманн хорошо разбирается в тактике», — цитирует Левандовского ESPN.

«Бавария» после 20 сыгранных туров занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Мюнхенцы, набрав 42 очка, отстают от лидирующей дортмундской «Боруссии» на 7 баллов.