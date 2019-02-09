«Вальядолид» и «Вильярреал» поделили очки в матче чемпионата Испании

В матче 23-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Вильярреал». Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 0:0.

«Вальядолид» потерял очки во второй игре подряд в чемпионате Испании. В предыдущем туре команда Серхио Гонсалеса на выезде проиграла «Уэске» со счётом 0:4. Для «Вильярреала» эта ничья стала шестой в последних восьми матчах.

«Вальядолид», набрав 26 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры, «Вильярреал» (20) — 19-е.

В 24-м туре испанского первенства «Вальядолид» на выезде 16 февраля встретится с каталонской «Барселоной», а «Вильярреал» на следующий день дома примет «Севилью».

Статистика игроков Примеры доступна на «Чемпионате».