«Вальядолид» и «Вильярреал» поделили очки в матче чемпионата Испании

В матче 23-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Вильярреал». Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 0:0.
«Вальядолид» потерял очки во второй игре подряд в чемпионате Испании. В предыдущем туре команда Серхио Гонсалеса на выезде проиграла «Уэске» со счётом 0:4. Для «Вильярреала» эта ничья стала шестой в последних восьми матчах.
«Вальядолид», набрав 26 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры, «Вильярреал» (20) — 19-е.
В 24-м туре испанского первенства «Вальядолид» на выезде 16 февраля встретится с каталонской «Барселоной», а «Вильярреал» на следующий день дома примет «Севилью».
Статистика игроков Примеры доступна на «Чемпионате».
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