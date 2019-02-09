Жардим: каждый игрок «Монако» хочет вывести клуб из зоны вылета

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 24-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье».

«Победа на «Тулузой» добавила нам уверенности в себе. Мы провели хорошую рабочую неделю, игроки сосредоточены на подготовке предстоящего матча. Я стараюсь быть максимально открытым с ними. Сейчас начинается новая серия и мы думаем только о том, чтобы побеждать матч за матчем. У «Монпелье» вторая по показателям защита чемпионата. У них сильные игроки. Мы столкнёмся с трудностями, но такова наша задача.

Несомненно, что турнирная ситуация озадачивает нас, мы не можем стереть прошлое. Именно поэтому ближайшие 15 матчей очень важны. Мы желаем набрать максимально возможное количество очков. Не только игроки, но и весь тренерский штаб хочет вывести «Монако» из зоны вылета», — приводит слова Жардима пресс-служба клуба.

Матч «Монпелье» — «Монако» состоится завтра, 10 февраля, на стадионе «Стад де ла Моссон» и начнётся в 17:00 мск.