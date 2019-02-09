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Президент «Фламенго» — о пожаре: это самая большая трагедия в истории клуба

Президент «Фламенго» — о пожаре: это самая большая трагедия в истории клуба
Футбол / Южная Америка

Президент «Фламенго» Родолфо Ландим назвал пожар на без юношеской команды самым ужасным событием в истории клуба.

«До сих пор я был вовлечён в работу экстренных служб и решение других важных задач, но теперь смог выбраться и прийти к журналистам. Безусловно, это самая большая трагедия, которую когда-либо переживал клуб за 123 года существования. Мы хотим попытаться свести к минимуму страдания семей погибших. «Фламенго» не пожалеет усилий, чтобы минимизировать их боль. Мы все в трауре», — приводит слова Ландима официальный сайт клуба.

По данным СМИ, возгорание произошло в блоке базы, где проживают юные футболисты. Жертвами происшествия стали 10 человек. Среди них оказались четыре игрока академии, два молодых футболиста, которые проходили стажировку в команде, а также четыре сотрудника тренировочной базы. Трёх юных футболистов удалось спасти, они получили серьёзные травмы.

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