Президент «Фламенго» — о пожаре: это самая большая трагедия в истории клуба

Президент «Фламенго» Родолфо Ландим назвал пожар на без юношеской команды самым ужасным событием в истории клуба.

«До сих пор я был вовлечён в работу экстренных служб и решение других важных задач, но теперь смог выбраться и прийти к журналистам. Безусловно, это самая большая трагедия, которую когда-либо переживал клуб за 123 года существования. Мы хотим попытаться свести к минимуму страдания семей погибших. «Фламенго» не пожалеет усилий, чтобы минимизировать их боль. Мы все в трауре», — приводит слова Ландима официальный сайт клуба.

По данным СМИ, возгорание произошло в блоке базы, где проживают юные футболисты. Жертвами происшествия стали 10 человек. Среди них оказались четыре игрока академии, два молодых футболиста, которые проходили стажировку в команде, а также четыре сотрудника тренировочной базы. Трёх юных футболистов удалось спасти, они получили серьёзные травмы.