Сульшер: покупки суперзвёзд не сделают из «МЮ» претендента на чемпионство

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о возможных трансферах клуба.

«Речь ведь не идёт о количестве игроков. Новичок должен быть тем, кто подойдёт команде. Покупки суперзвёзд не исправят всё в один момент. Они не сделают моментально из команды, которая борется за попадание в топ-4, претендента на чемпионство.



Но нам действительно нужны опытные игроки, чтобы прогрессировать. Погба, Лингард сейчас в том возрасте, когда мы ожидаем, что они возьмут на себя ответственность, а не просто будут маленькими мальчиками.



Мы должны двигаться вперёд медленно, потому что сейчас мы пятые. Мы были шестыми так долго, что, казалось, никогда не уйдём с шестого места.



Есть шесть очень-очень хороших команд, и у всех есть желание выигрывать трофеи. Но у нас есть ресурсы, инфраструктура и история, чтобы двигаться к вершине", — приводит слова Сульшера FourFourTwo.