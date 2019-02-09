Линекер: надеюсь, Кейн и Почеттино останутся в «Тоттенхэме»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о нападающем «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейне.



«Мы можем видеть, что такой клуб, как „Реал“, проявляет интерес к Кейну. И здесь уже многое зависит от него. Хочет ли Кейн продолжать выступать в „Тоттенхэме“ и выйти на новый стадион вместе с командой? Надеюсь, он останется и главный тренер „шпор“ Почеттино также не покинет команду. При этом прекрасно понимаю, насколько он сейчас востребован.



Кейн сильно напоминает мне Алана Ширера. В нём тот же драйв, постоянное желание забивать голы. Он хочет забивать все пенальти, штрафные, хочет реализовывать все возможные моменты. Кейн хочет всегда быть на острие атаки, а это признак лучших бомбардиров», — приводит слова Линекера Goal.com.

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