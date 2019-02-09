Бьельса рассказал о самочувствии игрока «Лидса», которого увезли в больницу

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал эпизод, случившийся в концовке матча 31-го тура Чемпионшипа с «Мидлсбро». На 81-й минуте 18-летнему игроку «Лидса» Джеку Кларку стало плохо. Кларк, находившийся на скамейке запасных, потерял сознание, врачи оказали ему помощь, после чего футболиста отвезли в больницу.

«Пока мы знаем лишь то, что ему было плохо. Причины случившегося ещё неизвестны. Но когда его отвели в раздевалку, ему было лучше. Затем Кларка увезли в больницу, чтобы убедиться в том, что с ним всё в порядке», — цитирует аргентинского специалиста The Yorkshire Post.

Матч «Мидлсбро» — «Лидс» завершился со счётом 1:1. Команды претендуют на выход в Премьер-лигу по итогам сезона — «Лидс» возглавляет турнирную таблицу, «Мидлсбро» занимает пятое место.