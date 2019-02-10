Мата: с первого дня Сульшер пытался придать нам уверенности в собственных силах

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал победу над «Фулхэмом» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Гости разгромили соперника со счётом 3:0. Эта победа стала для «Манчестер Юнайтед» десятой в 11 матчах под руководством Уле-Гуннара Сульшера.

«У нас у всех образовалась отличная химия. Между игроками, с тренером и его штабом. С тех пор как Сульшер возглавил клуб, он пытался придать нам уверенности в собственных силах, убедить, что мы можем победить любого соперника, добиться нужного результата.

Мы очень счастливы, уверены в себе. Теперь нам предстоит тяжёлое испытание в Лиге чемпионов, матчи с «ПСЖ». Они будут сложными, но надеемся, что сможем преодолеть эту стадию.

Место в топ-4? Когда играешь за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», нет ничего невозможного. Ещё недавно место в четвёрке казалось очень далёким, но теперь мы находимся здесь. Мы уже проделали большую и сложную работу, но она ещё не закончена, турнир не завершён. Хотим продолжить эту серию, довести дело до конца», — приводит слова Маты Manchester Evening News.